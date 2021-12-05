Наполі – Аталанта 2:3

Голи: Зелінські, 40, Мертенс, 47 – Маліновський, 7, Демірал, 66, Фройлер, 71

Наполі вдало розпочав цей сезон в чемпіонаті Італії, довго зберігаючи лідерство. Але за останні п'ять матчів в Серії А команда виграла лише одного разу – розгромно в Лаціо. Ще двічі команда зіграла внічию та двічі програла. Відтак уступила лідерство. Одна з причин – травми ключових гравців. В матчі проти Аталанти не змогли зіграти Інсіньє, Кулібалі, Манолас, Осімхен та Фабіан Руїс.

Оце так Інтер забив гол у ворота Роми прямим ударом з кутового – м'яч пролетів поміж ніг воротарю: відео

Натомість Аталанта виграла останні п'ять матчів в чемпіонаті та піднялася до групи лідерів.

Гол від Маліновського

Першим в цьому матчі відзначитися вдалося саме гостям. Сапата отримав м'яч в штрафному та скинув під удар Маліновському. Той пробив з лінії штрафного майданчика точно під перекладину воріт – в Оспіни не було жодних шансів.

Для Маліновського цей гол став 20-им в Серії А за час виступів за Аталанту.

Правда після цього Маліновський отримав жовту картку, і не зіграє в наступному матчі через дискваліфікацію.

Та на перерву команди пішли на рівного рахунку. Зелінські з другої спроби таки вдалося забити гол – перший його удар заблокували суперники.

А на початку другого тайму Наполі вийшов вперед. Захисники проґавили забігання Мертенса, а той своїм шансом скористався сповна.

Одним з винуватців другого голу у ворота Аталанти став Демірал. Та в середині другого тайму він показав себе як топовий нападник, ефектно завершивши атаку ударом з гострого кута під перекладину.

А за декілька хвилин у ворота Наполі влетів і третій гол – його автором став Фройлер. Лише після цього Маліновський покинув поле.

Ця перемога дозволила Аталанті закріпитися на четвертому місці з 34 очками – відставання віл п'ятої Роми тепер складає 9 очок. Натомість до третього Наполі – лише два бали.

Лідирує в чемпіонаті Мілан – 38 очок. Інтер вийшов на друге місце завдяки розгрому Роми – 37 очок.

Відеоогляд матчу Наполі – Аталанта