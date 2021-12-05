Наполи – Аталанта 2:3

Голы: Зелински, 40, Мертенс, 47 – Малиновский, 7, Демирал, 66, Фройлер, 71

Наполи удачно начал этот сезон в чемпионате Италии, долго сохраняя лидерство. Но за последние пять матчей в Серии А команда выиграла только один раз – разгромно у Лацио. Еще дважды команда сыграла вничью и дважды проиграла. Следовательно, уступила лидерство. Одна из причин – травмы ключевых игроков. В матче против Аталанты не смогли сыграть Инсинье, Кулибали, Манолас, Осимхен и Фабиан Руис.

Вот так Интер забил гол в ворота Ромы прямым ударом с углового – мяч пролетел вратарю между ног: видео

Аталанта выиграла последние пять матчей в чемпионате и поднялась в группу лидеров.

Гол от Малиновского

Первым в этом матче отличиться удалось именно гостям. Сапата получил мяч в штрафной и сбросил под удар Малиновскому. Тот пробил с линии штрафной точно под перекладину ворот – у Оспины не было никаких шансов.

Для Малиновского этот гол стал 20-м в Серии А за время выступлений за Аталанту.

Правда, после этого Малиновский получил желтую карточку, и не сыграет в следующем матче из-за дисквалификации.

Но на перерыв команды ушли на ровный счет. Зелински со второй попытки удалось забить гол – первый его удар заблокировали соперники.

А в начале второго тайма Наполи вышел вперед. Защитники упустили забегание Мертенса, а тот своим шансом воспользовался вполне.

Одним из виновников второго гола в ворота Аталанты стал Демирал. Но в середине второго тайма он показал себя как топовый нападающий, эффектно завершив атаку ударом из острого угла под перекладину.

А через несколько минут в ворота Наполи влетел и третий гол – его автором стал Фройлер. Только после этого Малиновский покинул поле.

Эта победа позволила Аталанте закрепиться на четвертом месте с 34 очками – отставание от пятой Ромы теперь составляет 9 очков. А до третьего Наполи – всего два балла.

Лидирует в чемпионате Милан – 38 очков. Интер вышел на второе место благодаря разгрому Ромы – 37 очков.

Видеообзор матча Наполи – Аталанта