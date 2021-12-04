Принизливий гол для воротаря

В складі Інтера подавати кутові в матчі проти Роми довірили Хакану Чалханоглу. Перші спроби видалися не надто вдалими. Але на 15-й хвилині його подача стала результативною.

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Чалханоглу закрутив м'яч з кутового. Той нікого не зачепив, і з відскоком від газону пролетів поміж ніг голкіперу, залетівши у ворота.

Тож півзахисник забив "сухий лист" – так називається гол прямим ударом з кутового.

Відео голу Чалханоглу