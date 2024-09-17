З перших днів війни багато українських спортсменів стали на захист Батьківщини. Серед добровольців був ексхавбек "синьо-жовтих" Роман Максимюк.
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Максимюк: Не хочу мати нічого спільного з росіянами
В інтерв'ю Чемпіону Роман Максимюк розповів, як 24 лютого 2022 року кардинально змінило його життя. Колишній футболіст спочатку доєднався до волонтерського руху. Він грав за ветеранів у благодійних матчах. Разом з колегами Роман збирав гроші на авто для підрозділів. Зрештою Максимюк прийняв рішення приєднатися до лав ЗСУ.
Восени 2022 року добровільно пішов захищати Батьківщину. Потрапив в мобільну вогневу групу. Наше завдання – заступити на чергування, зайняти позиції та знищувати ворожі повітряні цілі. Спочатку був в Луцьку, зараз знаходимося на Харківському напрямку. Тут дуже важко. Але вірю в нашу перемогу. Тому, що в нас немає іншого вибору. Якщо ми програємо, Україна як держава перестане існувати. Нас знищать як націю,
– розповів Максимюк.
Найяскравіший етап кар'єри Роман провів у санкт-петербурзькому Зєніті, з яким у 1999 році став володарем Кубка Росії. Однак війна докорінно змінила ставлення Максимюка до росіян.
Повномасштабне вторгнення кардинально змінило мою свідомість. Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Не хочу, щоб мої діти та онуки мали з ними щось спільне. Меседж, що росіяни – загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління,
– зазначив Максимюк.
Кар'єра Романа Максимюка
- Свій футбольний шлях Максимюк розпочав на рідній Івано-Франківщині. У 17 років дебютував за дорослу команду Прикарпаття.
- Також захищав кольори чортківського Кристала, київського ЦСКА, Тисменицю, Бескид.
- У 1998 році Максимюка став гравцем російського Зєніту. Там він швидко став одним із лідерів команди.
- У 2000 році його особисто запросив до Динамо Валерій Лобановський. Однак у столичному гранді Роман не зумів завоювати стабільне місце в основі.
- Згодом грав за Дніпро, з яким двічі здобував "бронзу" чемпіонату України, Волинь, Чорноморець. Два роки провів у чемпіонаті Казахстану, захищаючи кольори місцевих клубів.
- У складі збірної України Роман Максимюк зіграв 5 поєдинків.