Нападник Динамо забив в останньому матчі в Іспанії: відео

Тенеріфе 29 травня зіграло вдома проти Реала Ов'єдо в останньому турі іспанської Сегунди. Нападник Динамо Фран Соль, який виступає на правах оренди в Іспанії, дійшов до позначки у 10 голів у сезоні.

Ювілейний гол у сезоні

Вже на 7-й хвилині гості вийшли вперед у рахунку завдяки голу Санчеса. Однак Фран Соль швидко зрівняв цифри на табло, але після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт.

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Свого іспанський нападник домігся. У другому таймі динамівець, який виступає на правах оренди за Тенеріфе, заробив право на пенальті, яке сам і реалізував – 1:1.

Для Соля цей гол став ювілейним 10-м результативним пострілом у сезоні-2020/2021. За іспанський клуб форвард відзначився 9 голами, також один постріл Фран забив у футболці Динамо. За іспанців зіграв 38 поєдинків, у яких віддав 2 асисти.

Вже на 77-й хвилині господарі вийшли вперед. Але втримати перемогу не вдалось. У компенсований до матчу час Реал Ов'єдо зрівняв цифри на табло. Сталось це навіть у меншості. У підсумку – 2:2 бойова нічия.

Тенеріфе після мирової завершило сезон у Сегунді на 12 місці. А Реал Ов'єдо на сходинку вище – 11 позиція.

У Соля завершується контракт із іспанською командою, після чого футболіст повернеться у Київ. Хоча Тенеріфе не проти оформити трансфер футболіста, а сам гравець теж хоче залишитись у рідній Іспанії.

Нападником також цікавиться Райо Вальєкано.

Тенеріфе – Реал Ов'єдо відеоогляд (момент із пенальті 0:27)