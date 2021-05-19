Доля Соля у руках Динамо

Спортивний директор Тенеріфе вже контактував з футболістом, щоб переконати Франа Соля залишитись в іспанському клубі. Керівництво команди хоче продовжити контракт футболіста бодай на один рік.

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У клубі сподіваються, що форвард зробить все від себе залежне, щоб продовжити виступи у Сегунді. Тренерський штаб цінує результативність футболіста, який проводить гарний сезон у Тенеріфе та має теплі відносини з партнерами по команді.

Сам нападник не проти залишитись на Канарах, але не все залежить від Соля. Продовження кар'єри іспанця буде залежати від позиції Динамо і пропозицій від інших клубів, які звернули увагу на гравця у цьому сезоні.

Контракт футболіста атаки з українським клубом розрахований до кінця грудня 2023 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Соля в один мільйон євро.