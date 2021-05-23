Два варіанти для Соля
29-річний іспанський нападник Фран Соль непогано проявив себе у Тенеріфе, де грав увесь нинішній сезон. У клубі хочуть спробувати залишити футболіста хоча б на рік.
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У клубі сподіваються, що форвард зробить все від себе залежне, щоб продовжити виступи у Сегунді. Тренерський штаб цінує результативність футболіста, який проводить гарний сезон у Тенеріфе та має теплі відносини з партнерами по команді. Сам нападник теж не проти залишитись у клубі.
Щоправда, на трансфер гравця з'явився ще один претендент – Райо Вальєкано. Але керівництво поки не виходило на київське Динамо з офіційними пропозиціями, вичікуючи чим завершиться діалог киян з Тенеріфе.
- У футболці іспанського клубу 29-річний нападник зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.
- Його оренда з іспанцями розрахована до кінця червня 2021 року. З Динамо футболіст має угоду до 31 грудня 2023 року.
- До кінця сезону у іспанській Сегунді залишилось зіграти два матчі – Еспаньйолом (23 травня) та Реалом Ов'єдо (30 травня). Зараз клуб із 50 очками посідає 11 місце.