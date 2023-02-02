Форварди Динамо нарозхват: турецький гранд зробив пропозицію "біло-синім"

Київське Динамо активно проводить зимове трансферна вікно. Щоправда, більшість переходів була здійснена "на вихід".

Не встигли "біло-сині" повідомити про розставання з нападником Артемом Бєсєдіним, як грім серед ясного неба з'явилася новина про зацікавленість ще одним гравцем атаки. Мова йде про форварда Владислава Супрягу.

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Шанс для Супряги перезапустити кар'єру

За повідомленням турецьких ЗМІ, футбольний клуб Трабзонспор зацікавлений у послугах нападника киян. Представники команди вже поспілкувалися з Владом, який разом з Динамо перебуває в Анталії.

Семиразований чемпіон Туреччини має намір взяти в оренду 22-річного нападника із правом подальшого викупу. Наразі керівники Трабзонспора чекають на відповідь Динамо.

В зимове трансферне вікно Динамо відпустило двох форвардів: Владислав Кулач став гравцем азербайджанської Зіри , а Артем Бєсєдін – кіпрської Омонії.

Нагадаємо, що у Владислава Супряги вже був невдалий легіонерський досвід. В минулому сезоні італійська Сампдорія взяла обдарованого форварда в оренду. Проте через мовний бар'єр та низку ігрових проблем українець не зумів закріпитися в команді. В Серії А Владислав зіграв лише 24 хвилини в матчі проти Сассуоло (4:0) і безславно повернувся в табір "біло-синіх".

Втім, на цьому неприємності форварда не закінчилися. На початку нинішнього сезону Супряга отримав травму, через яку пропустив всю осінню частину чемпіонату.