Нападник Бенфіки Яремчук відновився від незвичної травми ока

Роман Яремчук покинув лазарет португальської Бенфіки. Форвард відновився від травми ока.

Українець у загальній групі

Український футболіст може зіграти за Бенфіку у наступному турі проти Санта-Клари (12 лютого). Роман Яремчук отримав травму ще напередодні гри проти Жил Вісенте, яка відбулась 2 лютого.

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Нападник повністю відновився від травми та повернувся у загальну групу "орлів".

У сезоні-2021/2022 Яремчук відіграв у футболці Бенфіки 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.

Як Яремчук отримав травму