Бенфіка у середу, 2 лютого, зіграє матч чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте. Перед матчем в клубі опублікували список гравців, які пропустять цей матч через травми. Серед них і Яремчук.

В українського футболіста травма правого очного яблука. За яких саме умов Яремчук отримав це ушкодження – не повідомляється. Також невідомо, скільки пропустить нападник через це ушкодження.

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Наступний матч Бенфіка проведе проти Тондели на виїзді. Чи буде готовий в цьому матчі зіграти Яремчук – поки невідомо.

Варто додати, що в попередньому матчі проти Спортінга у фіналі Кубка Ліги Яремчук вийшов у стартовому складі. І був замінений на 61-й хвилині за рахунку 1:1. У підсумку Бенфіка програла цей матч.