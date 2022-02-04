Українцеві травмували око еластичним бинтом. Раніше була офіційна інформація, що нападник збірної України має пошкодження правого очного яблука.

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Це сталося, коли футболіст виконував вправи із гумкою для фітнесу. Вона раптово порвалась і вдарила Яремчука в обличчя.

Наступний матч Бенфіка проведе проти Тондели на виїзді. Чи буде готовий в цьому матчі зіграти Яремчук – поки невідомо.

Кар'єра Яремчука в Португалії