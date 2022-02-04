Українцеві травмували око еластичним бинтом. Раніше була офіційна інформація, що нападник збірної України має пошкодження правого очного яблука.
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Це сталося, коли футболіст виконував вправи із гумкою для фітнесу. Вона раптово порвалась і вдарила Яремчука в обличчя.
Кар'єра Яремчука в Португалії
- Яремчук переїхав до Португалії минулого літа за 17 мільйонів євро із бельгійського Гента.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.
- Його угода з Бенфікою розрахована до 30 червня 2026-го.