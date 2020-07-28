"Шахтар" переконав помічника Луческу не переходити у "Динамо"
Донецький "Шахтар" втрутився у формування тренерського штабу Мірчі Луческу в київському "Динамо". "Гірники" виступили проти приходу в "Динамо" Олександра Спиридона – експомічника Луческу в "Шахтарі".
За інформацією румунського ресурсу Sport.ro, Олександр Спиридон не стане асистентом Луческу в "Динамо".
До речі: "Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку
Спиридона переконав "Шахтар"
За інформацією джерела, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін переконав його відмовитися від пропозиції.
Видання Digi Sport повідомляє, що в тренерський штаб "Динамо" можуть увійти колишній асистент Развана Луческу в "Рапіді" Дієго Лонго і молдавський фахівець Еміл Карас, який зараз працює в "Аль-Насрі" з ОАЕ.
Водночас Спиридон у коментарі Tribuna.com розповів, що ще не вів переговори з "Динамо". Також він висловився про Палкіна.
Дуже шкодую, що така особистість, як Сергій Палкін, вирішує долі людей,
– заявив Спиридон.
Спиридона не влаштувала зарплата?
Наближений до "Шахтаря" журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас повідомив, що Спиридона не влаштувала зарплата у "Динамо".
"За чутками після домовленості про роботу в "Динамо" у Луческу стався конфлікт зі Спиридоном. Того нібито не задовольняла зарплата. Без асистента Мірча, знову ж таки нібито, не хотів їхати в Київ. От ймовірно і розіграв комбінацію з елементами торгу і шантажу. Несолідно. Якщо правда", – написав Бурбас.
Dynamo.kiev.ua інформує, що Луческу вже прилетів у Київ.
Що відбувається з призначенням Луческу
- Мірча Луческу очолив "Динамо" після 12 років роботи у "Шахтарі" – принциповому супернику киян.
- Футбольна спільнота неоднозначно зустріла прихід Луческу в "Динамо". Проти запрошення виступили фанати "Динамо" та легенди клубу.
- Натомість у колишніх і чинних представників "Шахтаря" думки розділилися.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. За попередньою інформацією, Луческу залишається тренером "Динамо".