Донецький "Шахтар" втрутився у формування тренерського штабу Мірчі Луческу в київському "Динамо". "Гірники" виступили проти приходу в "Динамо" Олександра Спиридона – експомічника Луческу в "Шахтарі".

За інформацією румунського ресурсу Sport.ro, Олександр Спиридон не стане асистентом Луческу в "Динамо".

До речі: "Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку

Спиридона переконав "Шахтар"

За інформацією джерела, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін переконав його відмовитися від пропозиції.

Видання Digi Sport повідомляє, що в тренерський штаб "Динамо" можуть увійти колишній асистент Развана Луческу в "Рапіді" Дієго Лонго і молдавський фахівець Еміл Карас, який зараз працює в "Аль-Насрі" з ОАЕ.

Водночас Спиридон у коментарі Tribuna.com розповів, що ще не вів переговори з "Динамо". Також він висловився про Палкіна.

Дуже шкодую, що така особистість, як Сергій Палкін, вирішує долі людей,

– заявив Спиридон.

Спиридона не влаштувала зарплата?

Наближений до "Шахтаря" журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас повідомив, що Спиридона не влаштувала зарплата у "Динамо".

"За чутками після домовленості про роботу в "Динамо" у Луческу стався конфлікт зі Спиридоном. Того нібито не задовольняла зарплата. Без асистента Мірча, знову ж таки нібито, не хотів їхати в Київ. От ймовірно і розіграв комбінацію з елементами торгу і шантажу. Несолідно. Якщо правда", – написав Бурбас.

Dynamo.kiev.ua інформує, що Луческу вже прилетів у Київ.

Що відбувається з призначенням Луческу