Нам росіяни тут не потрібні, – легенда Динамо захищатиме Україну від агресії Росії
Джерело:інстаграм Анни Безсонової
Навіть ветерани футболу йдуть захищати рідну Україну. Легенда київського Динамо Володимир Безсонов взяв до рук зброю.
Безсонов: Ми захищатимемо свою Батьківщину
Не лише чинні спортсмени стали на захист української території від російських окупантів. У бій йдуть ветерани футбольної спільноти.
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Анна Безсонова, донька легендарного футболіста Володимира Безсонова, виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото батька, який тримає у руках зброю та український прапор. Ексгравець готовий захищати рідну домівку.
Згодом у пабліку Druzi Dynamo виклали звернення Безсонова до усіх українців.
Нам росіяни тут не потрібні, ми захищатимемо свою Батьківщину та свої будинки,
– сказав Володимир Безсонов.
Звернення Безсонова: дивіться відео
Що відомо про Володимира Безсонова
- Більшість кар'єри віддав Динамо. Виступав на позиції правого захисника.
- Також пограв в ізраїльському Маккабі Хайфа.
- Загалом за свою кар'єру відіграв 317 матчів, у яких забив 32 голи та зробив один асист.
- У 1991 році повішав бутси на цвях.
Хто зі спортсменів боронить Україну
- Український біатлоніст Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.
- Сергія Стаховський, який нещодавно закінчив тенісну кар'єру, записався у запас української армії. Спортсмен вже повернувся в Україну, хоча проживає з сім'єю в Угорщині.
- Ряди територіальної оборони міст поповнив ексфутболіст Карпат та Минаю Михайло Кополовець.
- Також зброю до рук взяв дзюдоїст Георгій Зантарая.
- Олександр Усик та Василь Ломаченко замість рингу стануть на оборону своїх міст.
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