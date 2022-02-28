Нам росіяни тут не потрібні, – легенда Динамо захищатиме Україну від агресії Росії

Навіть ветерани футболу йдуть захищати рідну Україну. Легенда київського Динамо Володимир Безсонов взяв до рук зброю.

Безсонов: Ми захищатимемо свою Батьківщину

Не лише чинні спортсмени стали на захист української території від російських окупантів. У бій йдуть ветерани футбольної спільноти.

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Анна Безсонова, донька легендарного футболіста Володимира Безсонова, виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото батька, який тримає у руках зброю та український прапор. Ексгравець готовий захищати рідну домівку.

Згодом у пабліку Druzi Dynamo виклали звернення Безсонова до усіх українців.

Нам росіяни тут не потрібні, ми захищатимемо свою Батьківщину та свої будинки,

– сказав Володимир Безсонов.

Звернення Безсонова: дивіться відео

Що відомо про Володимира Безсонова

Більшість кар'єри віддав Динамо. Виступав на позиції правого захисника.

Також пограв в ізраїльському Маккабі Хайфа.

Загалом за свою кар'єру відіграв 317 матчів, у яких забив 32 голи та зробив один асист.

У 1991 році повішав бутси на цвях.

Хто зі спортсменів боронить Україну

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