Накинули ремінь на шию: одноклубника Яремчука жорстоко пограбували у Португалії
14 грудня 2021 , 07:52Читать новость на русском
Джерело:CNN Portugal
Захисник Бенфіки Ніколас Отаменді став жертвою пограбування у своєму будинку. Четверо невідомих побили футболіста, накинули йому на шию ремінь і змусили відчинити вхідні двері, після чого забрали годинник та гроші.
Інцидент трапився після того, як аргентинець приїхав додому після гри із Фамаліканом. У момент пограбування в будинку перебували дружина та дитина Отаменді. Вони не постраждали. Сам гравець також не зазнав фізичних пошкоджень.
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Зазначається, що зловмисники втекли з місця події, а Отаменді написав заяву до поліції, і справу вже розслідують.
Отаменді та Бенфіка
- 33-річний аргентинець цього сезону провів 22 матчі за клуб і зробив одну результативну передачу.
- Згаданий матч Бенфіка виграла з рахунком 4:1 і зараз йде на 3-му місці в таблиці, відстаючи від лідерів Порту та Спортінга на 4 очки.