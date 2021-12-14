Инцидент произошел после того, как аргентинец приехал домой после игры с Фамаликаном. В момент ограбления в доме находились жена и ребенок Отаменди. Они не пострадали. Сам игрок также не получил физических повреждений.

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Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию и дело уже расследуют.

Отаменди и Бенфика