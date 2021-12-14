Інцидент трапився після того, як аргентинець приїхав додому після гри із Фамаліканом. У момент пограбування в будинку перебували дружина та дитина Отаменді. Вони не постраждали. Сам гравець також не зазнав фізичних пошкоджень.

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Зазначається, що зловмисники втекли з місця події, а Отаменді написав заяву до поліції, і справу вже розслідують.

Отаменді та Бенфіка