Буде гаряче: Накатані прибув у США на бій з Ломаченком

Наступним суперником Василя Ломаченка буде Масайоші Накатані. Японець вже прилетів у Лас-Вегас, де відбудеться поєдинок.

Суперник Ломаченка вже у США

Японський боксер вже облаштовується у США та адаптовується до місцевих умов клімату Лас-Вегасу. Масайоші Накатані відзначив, що карантинні обмеження не такі жорсткі, як були під час попереднього його прильоту.

Дивіться також Яскравий проморолик до бою Ломаченко – Накатані: відео

У Лас-Вегасі набагато тепліше, ніж я очікував. Але до такого клімату я можу легко адаптуватися. Минулого разу мені не дозволяли залишати готель, оскільки ми перебували у бульбашці. Але зараз карантинні заходи не такі суворі і я думаю, що зможу провести тут час без зайвого стресу перед зважуванням і поєдинком,

– сказав Масайоші.

Ломаченко – Накатані: головне про бій