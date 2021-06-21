Буде гаряче: Накатані прибув у США на бій з Ломаченком

Наступним суперником Василя Ломаченка буде Масайоші Накатані. Японець вже прилетів у Лас-Вегас, де відбудеться поєдинок.
Суперник Ломаченка вже у США
Японський боксер вже облаштовується у США та адаптовується до місцевих умов клімату Лас-Вегасу. Масайоші Накатані відзначив, що карантинні обмеження не такі жорсткі, як були під час попереднього його прильоту.
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У Лас-Вегасі набагато тепліше, ніж я очікував. Але до такого клімату я можу легко адаптуватися. Минулого разу мені не дозволяли залишати готель, оскільки ми перебували у бульбашці. Але зараз карантинні заходи не такі суворі і я думаю, що зможу провести тут час без зайвого стресу перед зважуванням і поєдинком,
– сказав Масайоші.
Ломаченко – Накатані: головне про бій
- На початку травня 2021 року промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Наступний суперник українця має у своєму пасиві поразку від Теофімо Лопеса. Американець завдав болючої поразки й Василю Ломаченку. 23-річний боксер забрав з-під носа українця звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
- Бій відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- Поєдинок між Ломаченком та Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити протистояння на власні очі.
- Свою підготовку українець проводив на узбережжі Тихого океану. Цікаво, що під час своєї роботи Ломаченко відзначився скандальною витівкою. Боксер із України наважився підійняти прапор рідного Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих мешканців.