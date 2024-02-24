Більшу частину юності Юліан Нагельсманн вважав, що його батько був звичайним військовим Бундесверу. Лише підлітком він дізнався, що Ервін Нагельсьман був оперативним працівником федеральної розвідувальної служби Німеччини.

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Робота стала нестерпним навантаженням для батька Нагельсманна

Трагедія трапилася, коли Юліан навчався на тренерських курсах. Великі навантаження вплинули на психологічне здоров'я Ервіна Нагельсманна.

"Я навіть не знаю точно, що він робив. Часто говорив про це під час моїх поїздок із Ландсберга, де ми жили, до Мюнхена. Він розкривав дуже маленький відсоток інформації. Йому не дозволяли говорити про свою роботу. З цієї ж причини він часто зізнавався, що для нього це занадто. Батько не ділився своїми переживаннями і проблемами, пов'язаними з роботою. Зрештою, це стало для нього нестерпним навантаженням", – розповів Нагельсманн.

Тривалий час Юліан хотів зрозуміти причини самогубства батька. Зрештою він сприйняв його непросте рішення.

Мій батько не залишив передсмертної записки, ніяких пояснень не було. Але те, як він наклав на себе руки, дало зрозуміти, що його рішення було для нього абсолютно ясним. Сім'ї було дуже погано, але мені допомогло впоратися усвідомлення того, що він дійсно хотів померти, і справа була не в крику про допомогу чи сигнал. Я думаю, що я маю поважати таке рішення,

– зазначив тренер збірної Німеччини.

У спогадах Юліана батько залишився веселою та компанійською людиною. Проте складна робота з часом зробила відбиток на його поведінці.

"Він жартував і завжди сміявся, любив проводити час із друзями, грати на гітарі та співати. Я думаю, що причиною трагедії стало поєднання його робочого навантаження та його загального стану. До кінця життя він уже змінився: був помітний тиск кар'єри", – сказав Нагельсманн.

Тренерська кар'єра Нагельсманна