У ЗМІ фігурувало одразу декілька прізвищ наставників, які могли очолити головну команду Німеччини з футболу. Мова йшла навіть про нинішнього тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа. Однак тепер все вже вирішено.

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Новий екзамен для молодого спеціаліста

Німецький футбольний союз офіційно оголосив про прихід до керма збірної Юліана Нагельсманна. Спеціаліст змінив у тренерському кріслі Гансі Фліка, якого відправили у відставку після провальних результатів у товариських матчах.

58-річний спеціаліст провів на чолі "Бундестім" 25 поєдинків, у яких збірна здобула 12 перемог при 6 поразках. Ще 7 матчів закінчувались мировими.

12 вересня німецька збірна переграла Францію у товариській грі 2:1, але до цього зазнала трьох поспіль поразок (від Польщі, Японії та Колумбії). Загалом у 2023-му році німці програли у чотирьох із семи зіграних матчах.

Тому 36-річному Нагельсманну потрібно буде повернути національну команду на переможну дорогу. DFB уклав контракт із фахівцем до кінця липня 2024-го. Під його керівництвом збірна зіграє на домашньому Євро-2024.

До слова. Протягом жовтня та листопад Німеччина проведе ще три контрольні спаринги, у яких зіграє проти США (14 жовтня), Мексики (18 жовтня) та Австрії (21 листопада).

Тренерський досвід Юліана Нагельсманна