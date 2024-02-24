Большую часть юности Юлиан Нагельсманн считал, что его отец был обычным военным Бундесвера. Только подростком он узнал, что Эрвин Нагельсьман был оперативным работником федеральной разведывательной службы Германии.

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Работа стала невыносимой нагрузкой для отца Нагельсманна

Трагедия случилась, когда Юлиан учился на тренерских курсах. Большие нагрузки повлияли на психологическое здоровье Эрвина Нагельсманна.

"Я даже не знаю точно, что он делал. Часто говорил об этом во время моих поездок из Ландсберга, где мы жили, в Мюнхен. Он раскрывал очень маленький процент информации. Ему не разрешали говорить о своей работе. По этой же причине он часто признавался, что для него это слишком. Отец не делился своими переживаниями и проблемами, связанными с работой. В конце концов, это стало для него невыносимой нагрузкой", – рассказал Нагельсманн.

Долгое время Юлиан хотел понять причины самоубийства отца. В конце концов он принял его непростое решение.

Мой отец не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было для него абсолютно ясным. Семье было очень плохо, но мне помогло справиться осознание того, что он действительно хотел умереть, и дело было не в крике о помощи или сигнале. Я думаю, что я должен уважать такое решение,

– отметил тренер сборной Германии.

В воспоминаниях Юлиана отец остался веселым и компанейским человеком. Однако сложная работа со временем сделала отпечаток на его поведении.

"Он шутил и всегда смеялся, любил проводить время с друзьями, играть на гитаре и петь. Я думаю, что причиной трагедии стало сочетание его рабочей нагрузки и его общего состояния. К концу жизни он уже изменился: было заметно давление карьеры", – сказал Нагельсманн.

Тренерская карьера Нагельсманна