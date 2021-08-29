Надія Кіченок перемогла сестру Людмилу у фіналі парного турніру в Чикаго
Джерело:24 канал
Надія та Людмила Кіченок зустрілись у парному розряді фіналу турніру WTA 250 у Чикаго(США). Тенісистки були по різні сторони корту, де сильнішою у матчі стала Надія.
Надія Кіченок / Олару – Людмила Кіченок / Ніномія 2:1 (7:6, 5:7, 10:8)
Пари видали класний фінал у США. Тенісистки протягом 2 годин 34 хвилин визначали володарок трофею у парному розряді.
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Сестри Кіченок вперше зіграли одна проти одної в фіналі турніру WTA. Але цього разу це таки сталось. Першу партію дівчата довели до тай-брейку, де сильнішим був українсько-румунський дует Надії Кіченок та Ралуки-Йоани Олару – 7:6.
Другий сет ледь теж не дійшов до тай-брейку. Однак Людмила Кіченок та Макото Ніномія за рахунку 5:6 взяли гейм з подвійним брейк-пойнтом та зрівняти цифри на табло – 5:7.
Напружена кінцівка
Все вирішувалось у третій партії. Пари по черзі брали очко за очком, але Надія з Ралукою-Йоаною завжди випереджали суперниць бодай на один м'яч. Таким тримався рахунок до розіграшу шістнадцятого м'яча, коли пара на чолі з Людмилою зрівняла рахунок до 8:8.
Однак ці м'ячі стали останніми переможними для її пари. Надія та Макото захистили свою подачу та оформили перемогу на подачі суперниць – 10:8. Дуже драматичною була кінцівка цього фіналу.
- За поєдинок Надія та її напарниця тричі подали на виліт. Натомість суперниці зробили це лише одного разу. В активі Кіченок та Олару аж 8 подвійних помилок проти 7-ми в українсько-японського дуету.