Надежда Киченок / Олару – Людмила Киченок / Ниномия 2:1 (7:6, 5:7, 10:8)

Пары выдали классный финал в США. Теннисистки в течение 2 часов 34 минут определяли обладательниц трофея в парном разряде.

Вот это да Свитолина в валидольном финале с Корне взяла трофей турнира в Чикаго

Сестры Киченок впервые сыграли друг против друга в финале турнира WTA. Но на этот раз это все-таки произошло. Первую партию девушки довели до тай-брейка, где сильнее был украинско-румынский дуэт Надежды Киченок и Ралуки-Йоаны Олару – 7:6.

Второй сет едва тоже не дошел до тай-брейка. Однако Людмила Киченок и Макото Ниномия при счете 5:6 взяли гейм с двойным брейк-пойнтом и сравняли цифры на табло – 5:7.

Напряженная концовка

Все решалось в третьей партии. Пары по очереди брали очко за очком, но Надежда с Ралукой-Йоаной всегда опережали соперниц хотя бы на один мяч. Таким держался счет до розыгрыша шестнадцатого мяча, когда пара во главе с Людмилой сравняла счет до 8:8.

Однако эти мячи стали последними победными для ее пары. Надежда и Макото защитили свою подачу и оформили победу на подаче соперниц – 10:8. Очень драматичной была концовка этого финала.

За поединок Надежда и ее напарница трижды подали на вылет. В то же время соперницы сделали это лишь один раз. В активе Киченок и Олару аж 8 двойных ошибок против 7-ми у украинско-японского дуэта.

Надежда Киченок и Макото Ниномия – победительницы парного турнира WTA 250 в Чикаго. Соревнования в США оказались триумфальными для украинских теннисисток. После этого Элина Свитолина переиграла Ализе Корне из Франции и взяла свой первый трофей в этом сезоне и 16-й в карьере.