Надія Кіченок / Олару – Людмила Кіченок / Ніномія 2:1 (7:6, 5:7, 10:8)

Пари видали класний фінал у США. Тенісистки протягом 2 годин 34 хвилин визначали володарок трофею у парному розряді.

Оце так Світоліна у валідольному фіналі з Корне взяла трофей турніру у Чикаго

Сестри Кіченок вперше зіграли одна проти одної в фіналі турніру WTA. Але цього разу це таки сталось. Першу партію дівчата довели до тай-брейку, де сильнішим був українсько-румунський дует Надії Кіченок та Ралуки-Йоани Олару – 7:6.

Другий сет ледь теж не дійшов до тай-брейку. Однак Людмила Кіченок та Макото Ніномія за рахунку 5:6 взяли гейм з подвійним брейк-пойнтом та зрівняти цифри на табло – 5:7.

Напружена кінцівка

Все вирішувалось у третій партії. Пари по черзі брали очко за очком, але Надія з Ралукою-Йоаною завжди випереджали суперниць бодай на один м'яч. Таким тримався рахунок до розіграшу шістнадцятого м'яча, коли пара на чолі з Людмилою зрівняла рахунок до 8:8.

Однак ці м'ячі стали останніми переможними для її пари. Надія та Макото захистили свою подачу та оформили перемогу на подачі суперниць – 10:8. Дуже драматичною була кінцівка цього фіналу.

За поєдинок Надія та її напарниця тричі подали на виліт. Натомість суперниці зробили це лише одного разу. В активі Кіченок та Олару аж 8 подвійних помилок проти 7-ми в українсько-японського дуету.

Надія Кіченок та Макото Ніномія – переможниці парного турніру WTA 250 у Чикаго. Змагання у США виявились тріумфальними для українських тенісисток. Піссля цього Еліна Світоліна переграла Алізе Корне з Франції та взяла свій перший трофей у цьому сезоні та 16-й у кар'єрі.