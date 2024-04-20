Шукає нових пригод: Реал втратить багаторічного капітана

Начо Фернандес хоче покинути Реал влітку 2024 року. Рішення залишається за керівництвом.

34-річний захисник, який провів всю свою кар'єру в Реалі, повідомив керівництву клубу про бажання покинути клуб влітку. Начо хоче знайти для себе нові виклики.

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Реал залишиться без капітана

Начо заявив президенту клубу Флорентіно Пересу, що влітку хоче залишити клуб. Він аргументує своєю результативністю і тим, що його ідея не підкріплена продовженням кар'єри.

Кілька команд плідно стежили за Фернандесом, особливо міланський Інтер. Самому Начо ніколи не спадало на думку грати за іншу команду в чемпіонаті Іспанії.

Попереду рішення капітана Реала має ще узгодити керівництво клубу, але вони з повагою ставляться до його рішення. Начо вже має в голові ідею прожити свій досвід за межами "вершкових". Наразі у нього стоїть вибір, щоб розглянути також можливість продовжити кар'єру в закордонному клубі. Однак він хоче почуватися комфортно і бути впевненим у правильності прийнятого рішення.

Ймовірно, на рішення Начо вплинуло також бажання Реала влітку підписати влітку підписати нового центрального захисника. Клуб вже веде перемовини з агентами 18-річного оборонця Лілля Лені Йоро.

У сезоні-2023/2024 Начо провів загалом 36 матчів за Реал. Не відзначався голами та асистами.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/2023 Фернандес вже мав намір залишити клуб, але передумав в останній момент, оскільки хотів здійснити свою мрію – стати капітаном команди.

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