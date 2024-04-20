34-летний защитник, который провел всю свою карьеру в Реале, сообщил руководству клуба о желании покинуть клуб летом. Начо хочет найти для себя новые вызовы.

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Реал останется без капитана

Начо заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что летом хочет покинуть клуб. Он аргументирует своей результативностью и тем, что его идея не подкреплена продолжением карьеры.

Несколько команд плодотворно следили за Фернандесом, особенно миланский Интер. Самому Начо никогда не приходило в голову играть за другую команду в чемпионате Испании.

Впереди решение капитана Реала должно еще согласовать руководство клуба, но они с уважением относятся к его решению. Начо уже имеет в голове идею прожить свой опыт за пределами "сливочных". Сейчас у него стоит выбор, чтобы рассмотреть также возможность продолжить карьеру в зарубежном клубе. Однако он хочет чувствовать себя комфортно и быть уверенным в правильности принятого решения.

Вероятно, на решение Начо повлияло также желание Реала летом подписать летом подписать нового центрального защитника. Клуб уже ведет переговоры с агентами 18-летнего оборонца Лилля Лени Йоро.

Важно. В сезоне-2023/2024 Начо провел всего 36 матчей за Реал. Не отмечался голами и ассистами.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Фернандес уже намеревался покинуть клуб, но передумал в последний момент, поскольку хотел осуществить свою мечту – стать капитаном команды.

Карьера Начо Фернандеса в Реале: главное