34-річний захисник, який провів всю свою кар'єру в Реалі, повідомив керівництву клубу про бажання покинути клуб влітку. Начо хоче знайти для себе нові виклики.
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Реал залишиться без капітана
Начо заявив президенту клубу Флорентіно Пересу, що влітку хоче залишити клуб. Він аргументує своєю результативністю і тим, що його ідея не підкріплена продовженням кар'єри.
Кілька команд плідно стежили за Фернандесом, особливо міланський Інтер. Самому Начо ніколи не спадало на думку грати за іншу команду в чемпіонаті Іспанії.
Попереду рішення капітана Реала має ще узгодити керівництво клубу, але вони з повагою ставляться до його рішення. Начо вже має в голові ідею прожити свій досвід за межами "вершкових". Наразі у нього стоїть вибір, щоб розглянути також можливість продовжити кар'єру в закордонному клубі. Однак він хоче почуватися комфортно і бути впевненим у правильності прийнятого рішення.
Ймовірно, на рішення Начо вплинуло також бажання Реала влітку підписати влітку підписати нового центрального захисника. Клуб вже веде перемовини з агентами 18-річного оборонця Лілля Лені Йоро.
Нагадаємо, що у сезоні-2022/2023 Фернандес вже мав намір залишити клуб, але передумав в останній момент, оскільки хотів здійснити свою мрію – стати капітаном команди.
Кар'єра Начо Фернандеса в Реалі: головне
- Є вихованцем Реала, у їх футбольну школу потрапив в 11 років.
- Дебютував за резервну команду в сезоні-2008/2009 .
- 23 квітня 2011 року дебютував за основний склад Реала, а в 2013 – в єврокубках.
- Став капітаном у сезоні-2023/2024.
- За час кар'єри в Реалі став володарем Кубка Іспанії і Суперкубка Іспанії, отримав титул чемпіона Іспанії та переможця Ліги чемпіонів УЄФА.