Набрав зайвих кілограмів: відео тренування Ф'юрі, який міг побитись з Усиком

Тайсон Ф'юрі відновив тренувальний процес та готується до наступних поєдинків. Британський боксер у поганій фізичній формі.

Реакція на висоті, але не фізична форма

33-річний британський боксер потрохи повертається до тренувань на ринзі. Тайсон Ф'юрі показав усім, як збирається перемагати майбутніх суперників.

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Чемпіон світу за версією WBC у квітні 2022 року повинен провести бій проти Ділліана Уайта. На відео видно, що реакція у Ф'юрі на найвищому рівні, чого не скажеш про його фізичну форму. Після перемоги над Деонтеєм Уайлдером боксер добряче відпочив і набрав зайвих кілограмів.

"Циганський король" боксує на ринзі із чималим животом.

Відео тренування Ф'юрі

Ф'юрі міг побитись з Усиком

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у 2021 році на очах рідних уболівальників британця. Після чого Ентоні заговорив про реванш та активував таку опцію у контракті.

У цей дует втрутився Ф'юрі, який хотів побоксувати з українцем. Олександр був теж не проти вийти у ринг проти Тайсона.

Згодом британець отримав офіційного наступного суперника, а Егіс Клімас, менеджер Усика, звинуватив "Циганського короля" у зриві їхнього бою.

Усик та Джошуа близькі до другого поєдинку в історії їхнього протистояння. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що реванш може відбутись у травні – червні 2022 року. Ще не виключено, що бій може прийняти Київ.

Текст публікації з інстаграму Elite Boxing

Людина з мрією, яка стала реальністю. Вдячний за можливість тримати колодки для Тайсона Ф'юрі.

Після 15 раундів спарингу Тайсон стрибнув на колодки, ця людина – машина! Дякуємо, що ви відвідали спортзал. Це день, який ми ніколи не забудемо.