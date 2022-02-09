Набрав зайвих кілограмів: відео тренування Ф'юрі, який міг побитись з Усиком
Джерело:інстаграм ELITE BOXING
Тайсон Ф'юрі відновив тренувальний процес та готується до наступних поєдинків. Британський боксер у поганій фізичній формі.
Реакція на висоті, але не фізична форма
33-річний британський боксер потрохи повертається до тренувань на ринзі. Тайсон Ф'юрі показав усім, як збирається перемагати майбутніх суперників.
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Чемпіон світу за версією WBC у квітні 2022 року повинен провести бій проти Ділліана Уайта. На відео видно, що реакція у Ф'юрі на найвищому рівні, чого не скажеш про його фізичну форму. Після перемоги над Деонтеєм Уайлдером боксер добряче відпочив і набрав зайвих кілограмів.
"Циганський король" боксує на ринзі із чималим животом.
Відео тренування Ф'юрі
Ф'юрі міг побитись з Усиком
- Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у 2021 році на очах рідних уболівальників британця. Після чого Ентоні заговорив про реванш та активував таку опцію у контракті.
- У цей дует втрутився Ф'юрі, який хотів побоксувати з українцем. Олександр був теж не проти вийти у ринг проти Тайсона.
- Згодом британець отримав офіційного наступного суперника, а Егіс Клімас, менеджер Усика, звинуватив "Циганського короля" у зриві їхнього бою.
- Усик та Джошуа близькі до другого поєдинку в історії їхнього протистояння. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що реванш може відбутись у травні – червні 2022 року. Ще не виключено, що бій може прийняти Київ.
Текст публікації з інстаграму Elite Boxing
Людина з мрією, яка стала реальністю. Вдячний за можливість тримати колодки для Тайсона Ф'юрі.
Після 15 раундів спарингу Тайсон стрибнув на колодки, ця людина – машина! Дякуємо, що ви відвідали спортзал. Це день, який ми ніколи не забудемо.