"Боруссія" Дортмунд офіційно вирішила долю найдорожчого гравця команди Джейдона Санчо. Англійський атакувальний півзахисник не покине "Боруссію" у літнє міжсезоння.

Спортивний директор "Боруссії" Міхаель Цорк розповів, що Джейдон Санчо не покине команду. Про це інформує сайт "джмелів".

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Санчо залишиться до 2023 року?

Цорк заявив, що Санчо входить у плани "Боруссії" на найближчі сезони.

Санчо входить в наші плани. Він виступатиме за нас в наступному сезоні. Це остаточне рішення. Думаю, це відповідь на всі ваші питання,

– сказав Цорк.

Він зауважив, що контракт англійця був переукладений торік до 2023 року.

"Минулого літа ми змінили зарплату Джейдона відповідно до того, як росла якість його виступів. Так що, вважайте, ми вже тоді продовжили його контракт до 2023 року", – додав Цорк.

Michael #Zorc in einer Medienrunde am Rande des Trainings: „Wir planen mit @Sanchooo10. Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv. Ich glaube, das beantwortet alle Fragen.“ pic.twitter.com/6h6HfdJSPY — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Куди міг перейти Санчо

За інформацією іноземних ЗМІ, Санчо міг стати футболістом "Манчестер Юнайтед". Сторони начебто не змогли владнати фінансові деталі переходу.

Зокрема, "Манчестер Юнайтед" не погодився заплатити за Санчо 120 мільйонів євро.