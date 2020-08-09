Після дострокового вильоту з Ліги чемпіонів нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду засумнівався в тому, що йому варто залишатися в туринському клубі.

Як повідомляє Footmercato, незадоволений єврокубковими провалами своєї команди португалець вже попросив свого агента Жорже Мендеша вивчити варіанти з продовженням кар'єри в іншому місці.

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Мендеш порекомендував Роналду варіант з ПСЖ, а португалець в свою чергу прийняв це до уваги.

Зазначається, що Мендеш вже спілкувався з приводу можливого трансферу Роналду зі спортивним директором парижан Леонардо. Очікується, що між агентом і спортивним директором відбудеться зустріч в найближчі дні з цього питання.

Роналду в "Ювентусі"

Роналду провів за "стару синьйору" 46 матчів в минулому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 37 голами та 7 асистами. Також Кріштіану став чемпіоном Італії вдруге поспіль.

Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.