Трансфер року: Роналду може змінити "Ювентус" на французький клуб
Після дострокового вильоту з Ліги чемпіонів нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду засумнівався в тому, що йому варто залишатися в туринському клубі.
Як повідомляє Footmercato, незадоволений єврокубковими провалами своєї команди португалець вже попросив свого агента Жорже Мендеша вивчити варіанти з продовженням кар'єри в іншому місці.
Дивіться також: Дубль Роналду не врятував "Ювентус" від вильоту з Ліги чемпіонів: відео
Мендеш порекомендував Роналду варіант з ПСЖ, а португалець в свою чергу прийняв це до уваги.
Зазначається, що Мендеш вже спілкувався з приводу можливого трансферу Роналду зі спортивним директором парижан Леонардо. Очікується, що між агентом і спортивним директором відбудеться зустріч в найближчі дні з цього питання.
Роналду в "Ювентусі"
Роналду провів за "стару синьйору" 46 матчів в минулому сезоні у всіх турнірах, в яких відзначився 37 голами та 7 асистами. Також Кріштіану став чемпіоном Італії вдруге поспіль.
Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.