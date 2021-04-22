Музика Чайковського замінить гімн Росії на Олімпійських іграх

Покарана за приховування допінгу Росія зможе використовувати музику Петра Чайковського на Олімпійських іграх. Відповідне рішення підтримав Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Чайковський "гратиме" на найближчих Олімпіадах

МОК повідомив Олімпійський комітет Росії (ОКР), що фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського затверджений як музичний супровід збірної Росії на Іграх у Токіо та Пекіні.

До речі Росія попри заборону презентувала форму на Олімпіаду-2020 зі своєю символікою: фото

Музика Чайковського замінить гімн Росії, який офіційно заборонено на двох найближчих Олімпіадах у 2021 та 2022 роках – Токіо та Пекіні відповідно.

Як відомо, відповідно до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), російські спортсмени до 16 грудня 2022 року можуть виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.

рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), російські спортсмени до 16 грудня 2022 року можуть виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни. Росію покарали за приховування допінгу. Було доведено, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Спершу Росію покарали на 4 роки , однак вона подала апеляцію у CAS. Там 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на 2 роки , скоротивши дискваліфікацію.

вирішили відсторонити росіян Що цікаво, у січні 2020 комісія спортсменів ОКР запропонувала використовувати пісню "Катюша" як музичний супровід для спортсменів. CAS відхилив цей запит.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу