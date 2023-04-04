Називає росіян "расистами": дагестанський боєць відрікся від російського походження

Дагестанському бійцю найлегшої ваги UFC Мухаммаду Мокаєву не сподобалось його відеопредставлення перед поєдинком. Спортсмен попросив під час його наступного бою прибрати біля місця його народження слово Росія.

Талановитий боєць UFС більше не хоче, аби його пов'язували з Росією та називали громадянином цієї ворожої країни. Дагестанець наразі проживає у Великій Британії, а точніше у Манчестері.

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Мокаєв: Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою

Мухаммад Мокаєв виклав на своїй сторінці у твітері кадр із трансляції, коли організатори змагань робили його презентацію перед початком поєдинку. Біля його місця народження було написано Дагестан, а також Росія.

Боєць підкреслив країну-терориста та попросив організаторів UFC наступного разу не писати у цій графі таку країну, як Росію.

Мені це не подобається. Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою,

– зауважив Мокаєв.



Мухаммад Мокаєв хоче відректись від усього російського / Фото з твітеру бійця

На цьому все не закінчилось. Мокаєв продовжив діалог із підписниками у коментарях під цим твітом. Боєць поставив діагноз усім росіянам.

Мокаєв зізнався, що зіткнувся у Росії зі расизмом та заявив, що росіяни погано ставляться до мусульман. Також його обурила ситуацію з тим, що у цій ворожій країні організували протести проти будівництва мечеті у Москві. Мухаммад зазначив, що ніколи не стикався із такими інцидентами у Великій Британії.

Боєць UFC додав одну деталь. Його тренер є росіянином, тому він нічого немає проти цього народу. Але більшість із росіян він називає расистами, які продовжують з ненавистю ставитись до нього навіть, коли той вже представляє іншу країну.

До слова. 22-річний Мухаммад Мокаєв, який із березня 2022 року виступає в UFC. У дебютному поєдинку здобув перемогу над американцем Коді Дерденом. У своєму доробку має 10 перемог та жодної поразки в MMA. Входить у топ-11 бійців UFC, де провів 4 бої (3 з яких закінчились достроково).