Талановитий боєць UFС більше не хоче, аби його пов'язували з Росією та називали громадянином цієї ворожої країни. Дагестанець наразі проживає у Великій Британії, а точніше у Манчестері.

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Мокаєв: Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою

Мухаммад Мокаєв виклав на своїй сторінці у твітері кадр із трансляції, коли організатори змагань робили його презентацію перед початком поєдинку. Біля його місця народження було написано Дагестан, а також Росія.

Боєць підкреслив країну-терориста та попросив організаторів UFC наступного разу не писати у цій графі таку країну, як Росію.

Мені це не подобається. Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою,

– зауважив Мокаєв.



Мухаммад Мокаєв хоче відректись від усього російського / Фото з твітеру бійця

На цьому все не закінчилось. Мокаєв продовжив діалог із підписниками у коментарях під цим твітом. Боєць поставив діагноз усім росіянам.

Мокаєв зізнався, що зіткнувся у Росії зі расизмом та заявив, що росіяни погано ставляться до мусульман. Також його обурила ситуацію з тим, що у цій ворожій країні організували протести проти будівництва мечеті у Москві. Мухаммад зазначив, що ніколи не стикався із такими інцидентами у Великій Британії.

Боєць UFC додав одну деталь. Його тренер є росіянином, тому він нічого немає проти цього народу. Але більшість із росіян він називає расистами, які продовжують з ненавистю ставитись до нього навіть, коли той вже представляє іншу країну.

До слова. 22-річний Мухаммад Мокаєв, який із березня 2022 року виступає в UFC. У дебютному поєдинку здобув перемогу над американцем Коді Дерденом. У своєму доробку має 10 перемог та жодної поразки в MMA. Входить у топ-11 бійців UFC, де провів 4 бої (3 з яких закінчились достроково).