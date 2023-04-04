Талановитий боєць UFС більше не хоче, аби його пов'язували з Росією та називали громадянином цієї ворожої країни. Дагестанець наразі проживає у Великій Британії, а точніше у Манчестері.
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Мокаєв: Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою
Мухаммад Мокаєв виклав на своїй сторінці у твітері кадр із трансляції, коли організатори змагань робили його презентацію перед початком поєдинку. Біля його місця народження було написано Дагестан, а також Росія.
Боєць підкреслив країну-терориста та попросив організаторів UFC наступного разу не писати у цій графі таку країну, як Росію.
Мені це не подобається. Будь ласка, просто залиште навпроти мого імені Дагестан під час наступного бою,
– зауважив Мокаєв.
Мухаммад Мокаєв хоче відректись від усього російського / Фото з твітеру бійця
На цьому все не закінчилось. Мокаєв продовжив діалог із підписниками у коментарях під цим твітом. Боєць поставив діагноз усім росіянам.
Мокаєв зізнався, що зіткнувся у Росії зі расизмом та заявив, що росіяни погано ставляться до мусульман. Також його обурила ситуацію з тим, що у цій ворожій країні організували протести проти будівництва мечеті у Москві. Мухаммад зазначив, що ніколи не стикався із такими інцидентами у Великій Британії.
Боєць UFC додав одну деталь. Його тренер є росіянином, тому він нічого немає проти цього народу. Але більшість із росіян він називає расистами, які продовжують з ненавистю ставитись до нього навіть, коли той вже представляє іншу країну.