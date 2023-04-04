Талантливый боец UFС больше не хочет, чтобы его связывали с Россией и называли гражданином этой враждебной страны. Дагестанец сейчас проживает в Великобритании, а точнее в Манчестере.

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Мокаев: Пожалуйста, просто оставьте напротив моего имени Дагестан во время следующего боя

Мухаммад Мокаев выложил на своей странице в твиттере кадр по трансляции, когда организаторы соревнований делали его презентацию перед началом поединка. Около его места рождения был написан Дагестан, а также Россия.

Боец подчеркнул страну-террориста и попросил устроителей UFC в следующий раз не писать в этой графе такую страну, как Россию.

Мне это не нравится. Пожалуйста, просто оставьте напротив моего имени Дагестан во время следующего боя,

– заметил Мокаев.



Мухаммад Мокаев хочет отречься от всего русского / Фото с твиттера бойца

На этом все не кончилось. Мокаев продолжил диалог с подписчиками в комментариях под этим твитом. Боец поставил диагноз всем россиянам.

Мокаев признался, что столкнулся в России с расизмом и заявил, что россияне плохо относятся к мусульманам. Также его возмутила ситуация с тем, что в этой враждебной стране были организованы протесты против строительства мечети в Москве. Мухаммад отметил, что никогда не сталкивался с подобными инцидентами в Великобритании.

Боец UFC добавил одну деталь. Его тренер является россиянином, поэтому он ничего против этого народа нет. Но большинство из россиян он называет расистами, которые продолжают с ненавистью относиться к нему даже когда тот уже представляет другую страну.

К слову. 22-летний Мухаммад Мокаев, с марта 2022 года выступающий в UFC. В дебютном поединке одержал победу над американцем Коди Дерденом. В своем наследии имеет 10 побед и ни одного поражения в MMA. Входит в топ-11 бойцов UFC, где провел 4 боя (3 из которых закончились досрочно).