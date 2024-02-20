Якщо Челсі здобуде перемогу над Ліверпулем, керівництво команди обіцяє виплатити колективний бонус у розмірі 500 тисяч фунтів. З урахуванням кількості футболістів у складі Челсі, це означає, що кожен з них отримає приблизно по 20 тисяч фунтів.

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Який бонус отримає Мудрик

Проте, зауважується, що ця сума є досить скромною, особливо враховуючи той факт, що більшість гравців Челсі заробляють значно більше за один день.

Крім того, цей бонус суттєво менший, ніж той, що отримали гравці Манчестер Юнайтед за перемогу в Кубку Англії минулого сезону. Тоді керівництво "червоних дияволів" виділило 1,6 мільйона фунтів на команду, що складало близько 65 тисяч фунтів на кожного гравця.

Виступи українця у сезоні

Матч Челсі – Ліверпуль відбудеться 25 лютого на стадіоні Вемблі. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що Маурісіо Почеттіно ігнорує Михайло Мудрика. Українець не брав участі в останніх трьох матчах Челсі. В останній раз він виходив у стартовому складі Челсі 16 грудня.

Цього сезону Мудрик провів за "синіх" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і зробив 3 результативні передачі.