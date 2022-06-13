Мудрик розповів про переможні слова Петракова у перерві матчу проти Вірменії

Михайло Мудрик допоміг збірній Україні розгромити Вірменію у Лізі націй. Футболіст розповів про розмову Олександра Петракова з командою під час перерви у матчі.

Мудрик: Непросто зламувати таку оборону, коли команда ставить "автобус"

21-річний лівий вінгер Шахтаря вийшов у стартовому складі у матчі проти Вірменії. Перша частина зустрічі закінчилась нульовою мировою, хоча значно більше атакували саме українці.

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Михайло Мудрик розповів, що ж такого сказав головний тренер "синьо-жовтих", що у другому таймі у ворота суперника влетіло аж три м'ячі.

Талановитий футболіст "гірників" розповів, що команді було складно зламати надійну оборону суперника, яка усіма гравцями вибудував "автобус" перед своїми воротами. Однак Олександру Петракову вдалось знайти потрібні слова, які змінили хід поєдинку.

У перерві Олександр Васильович сказав, що крайнім нападникам потрібно більше заходити в середину, щоб давати більше простору крайнім захисникам, аби ми могли робити більше передач у штрафний майданчик,

– розповів Мудрик.

Михайло додав, що у команди залишились сили на останній матч у червні проти Ірландії. Вінгер наголосив на важливості домашнього матчу. На думку Мудрика, їх головною перевагою у майбутній грі буде підтримка домашніх трибун, хоча матч відбудеться у польському Лодзі.

У нас є перевага над ірландцями, тому що ми проводимо домашній матч. Прийде багато українців, наших уболівальників. Будемо грати заради них. Завжди здорово, коли весь стадіон уболіває саме за тебе,

– зауважив футболіст України.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився "сухою" перемогою України – 3:0. Голи у синій формі забивали Руслан Маліновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко. Мудрик провів на полі 78 хвилин та був замінений на Олександра Зубкова.