Мудрик: Непросто взламывать такую ​​оборону, когда команда ставит "автобус"

21-летний левый вингер Шахтера вышел в стартовом составе в матче против Армении. Первая часть встречи закончилась нулевой мировой, хотя гораздо больше атаковали именно украинцы.

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Михаил Мудрик рассказал, что же такого сказал главный тренер "сине-желтых", что во втором тайме в ворота соперника влетело три мяча.

Талантливый футболист "горняков" рассказал, что команде было сложно взломать надежную оборону соперника, которая всеми игроками выстроила "автобус" перед своими воротами. Однако Александру Петракову удалось найти нужные слова, изменившие ход поединка.

В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную,

– рассказал Мудрик.

Михаил добавил, что у команды остались силы на последний матч в июне против Ирландии. Вингер отметил важность домашнего матча. По мнению Мудрика, их главным преимуществом в предстоящей игре станет поддержка домашних трибун, хотя матч состоится в польском Лодзи.

У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя,

– заметил футболист Украины.

Напомним, что поединок закончился "сухой" победой Украины – 3:0. Голы в синей форме забивали Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко. Мудрик провел на поле 78 минут и был заменен Александром Зубковым.