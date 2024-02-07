Астон Вілла – Челсі 1:3

Голи: Діабі, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54.

В Кубку Англії відбулись матчі-перегравання 1/16 фіналу. Центральним з них була зустріч у Бірмінгемі між Астон Віллою та Челсі, пише 24 канал.

До теми Мудрик просив Челсі відпустити його в оренду: що йому відповіли в клубі

Два тижні тому команди зіграли у нульову нічию на "Стемфорд Брідж". Челсі відверто провалює сезон, але може зачепитися за трофеї у кубкових турнірах. В Кубку ліги "сині" дійшли до фіналу, де зіграють із Ліверпулем.

Тепер же "пенсіонери" продовжили свій шлях і в Кубку Англії. Суперником стала Астон Вілла, яка сенсаційно йде у топ-четвірці АПЛ. Маурісіо Почеттіно знову залишив Михайла Мудрика на лаві запасних.

З перших хвилин в атаці з'явились Ніколя Джексон, Кол Палмер та Ноні Мадуеке. По суті, Челсі гарантував собі перемогу ще у першому таймі. На старті зустрічі рахунок відкрив Галлахер, який точно пробив у "дев'ятку" після скидки від Мадуеке.

Читайте також Український тренер назвав недоліки Мудрика: вони раніше співпрацювали у збірній

Трохи згодом рахунок подвоїв Джексон, головою замкнувши навіс від Гюсто. А на початку другого тайму Астон Віллу добив Енцо Фернандес, якому вдався ідеальний удар зі штрафного. Господарі мали обмаль моментів та змогли лише розмочити рахунок в компенсований час завдяки дальньому удару Діабі.

Михайло Мудрик так і не вийшов на поле, залишившись на лаві. Таким чином, Челсі вийшов в 1/8 фіналу Кубка Англії, де протистоятиме Лідсу. Всі пари цієї стадії, які будуть зіграні 27-29 лютого, виглядають так: