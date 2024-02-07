За даними ЗМІ, таке прохання 23-річного футболіста було викликано бажанням набрати ігрову форму. Однак у клубі йому відмовили.
Дивіться також Не "Happy End": російська модель, якій приписували роман із Мудриком, назвала причину розриву
Що сказали у Мудрику
Проте керівництво лондонського клубу відповіло, що варіант з орендою наразі є неможливим.
Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Мудрик провів 25 матчів за Челсі, відзначившись 4 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.
Відомий тренер розкритикував Мудрика
Колишній воротар В’ячеслав Богодєлов поділився думками про українського гравця Михайла Мудрика. Він працював з гравцем в юніорській збірній.
За його словами, Мудрик часто зловживав індивідуальною майстерністю під час гри та виконував речі, які не були корисними для команди. Також він назвав гравця впертим.