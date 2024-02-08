За даними Міністерства, 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном. Також у ЗМІ оприлюднили повний список атлетів.

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Повний перелік спортсменів

Таку цифру представників українського спорту відомство надало на запит "Інтерфакс-Україна".

Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях,

– ідеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Серед них є імениті українські футболісти: Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов. Гравці виступають у різних клубах Європи.

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках у зв'язку з довічною спортивною дискваліфікацією.

Перелік осіб, які прострочили терміни перебування за кордоном

Що відомо про виїзд за кордон для спортсменів