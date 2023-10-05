Мудрик тренується у загальній групі Челсі перед матчами України у відборі на Євро

Лондонське Челсі продовжує готуватись до наступного матчу АПЛ проти Бернлі. У загальній групі "синіх" тренувався Михайло Мудрик, попри ранню заміну у поєдинку проти Фулхема.

2 жовтня Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі та забив свій дебютний гол в офіційних матчах за "аристократів". По перерві Михайла на полі змінив Ієн Матсен.

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Хороші новини із табору Челсі

Після поєдинку, який закінчився перемогою Челсі 0:2, стало відомо про ушкодження в українського лівого вінгера. 22-річний футболіст відчув дискомфорт у м'язах, тому тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям українця.

Сам Мудрик розповідав, що отримав позитивні прогнози від клубних лікарів щодо свого ушкодження. Головний тренер "аристократів" Маурісіо Почеттіно теж був оптимістично налаштований щодо несерйозної травми Михайла.

На щастя, прогнози лікарів стали реальними. Мудрик готується до матчу проти Бернлі (7 жовтня) у загальній групі Челсі. Хоча раніше футбольний лікар Дмитро Бабелюк писав, що Михайло може повторити долю Віктора Циганкова, який через травму пропустить місяць у сезоні та жовтневі поєдинки збірної України у відборі на Євро-2024.



Мудрик тренується у загальній групі / Скриншот із соцмереж Челсі

Тому відновлення Михайла є дуже позитивною новиною не лише для Челсі, а й команди Сергія Реброва, як ще й втратила через травму капітана Андрія Ярмоленка.

До слова. 8 жовтня збірна України розпочинає підготовку до відбору на Євро-2024. Вже 14 жовтня "синьо-жовті" зустрінуться зі Північною Македонією, а 17-го жовтня – із Мальтою.

Коуч лондонського клубу задоволений швидким повернення Мудрика, який своєю роботою на тренуваннях заслужив місце у старті Челсі. Почеттіно робить усе, аби повернути віру та впевненість Михайлу.