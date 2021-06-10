Може займемося власною країною, – російський коментатор розкритикував скандал з формою України

Росія продовжує роздмухувати скандал навколо форми збірної України на Євро-2020. Цій темі в російських ЗМІ приділено більше уваги, аніж самій збірній Росії.
Така ситуація не всім у Росії довподоби. Серед них і коментатор Дмитро Губернієв.
"Всі дзвонять і питають про форму української футбольної збірної! Хлопці, запитаєте про нашу команду? Про наш футбол? Про його розвиток? Про зарплати дитячих тренерів? Може, ми займемося власною країною і розвитком спорту в ній, нарешті?", – написав Губернієв.
До теми Україні загрожує покарання за матч в новій формі на Євро-2020: погрози росіян
Хоча сам коментатор теж чимало уваги привернув до форми збірної України. І все в дусі російської пропаганди. Адже після презентації форми він заявляв, що Україна може намалювати там хоч Аляску, хоч Африку. І саму форму називав політизованою.
Ситуація з формою збірної України: головне
- 6 червня було представлено форму збірної України. На ній зображений контур країни, включно з окупованим Кримом. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- В той же день в Росії через форму піднявся значний скандал. Росіяни вимагали заборонити цю форму.
- В УЄФА 7 червня відповіли, що форма затверджена для участі в Євро-2020.
- Однак 8 червня Російський футбольний союз подав офіційну скаргу в УЄФА, мотивуючи тим, що форма містить "політичний контекст".
- 10 червня УЄФА винесла рішення щодо форми збірної України. Контур України та гасло "Слава Україні!" дозволили залишити. Однак гасло "Героям слава!" вимагають прибрати.
- Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням залишити це гасло на формі.