Може бути додаткове покарання: Олімпія отримала трансферний бан через борг перед Динамо

Олімпія з Асунсьйона так і не погасила заборгованість перед київським Динамо за Дерліса Гонсалеса. ФІФА наклала штраф на парагвайський клуб.

Не уникнули покарання

Тепер після санкцій від ФІФА Олімпія не може реєструвати нових футболістів, на клуб наклали трансферний бан. Він залишатиметься чинним доти, доки команда з Парагваю не виплатить київському Динамо борг.

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Заборгованість перед чемпіоном України за Дерліса Гонсалеса складає 5,5 мільйонів доларів. Однак і це ще не кінець. Якщо клуб таки не погасить борг до весни 2023 року, то на них чекатиме ще жорсткіше покарання – зняття очок.

Такий розклад подій трагічний для команди. Олімпія і так йде на передостанньому 9 місці у Прімері. Після 17 матчів клуб набрав 15 очок.

До слова, у сезоні-2021/2022 Гонсалес у футболці Олімпії відіграв 26 матчів, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

Кар'єра Гонсалеса у Динамо