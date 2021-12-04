Не избежали наказания
Теперь после санкций от ФИФА Олимпия не может регистрировать новых футболистов, на клуб наложили трансферный бан. Он будет оставаться в силе до тех пор, пока команда из Парагвая не выплатит киевскому Динамо долг.
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Задолженность перед чемпионом Украины за Дерлиса Гонсалеса составляет 5,5 миллионов долларов. Однако и это еще не конец. Если клуб все-таки не погасит долг до весны 2023 года, то их будет ждать еще более жесткое наказание – снятие очков.
Такой расклад событий трагичен для команды. Олимпия и так идет на предпоследнем 9 месте в Примере. После 17 матчей клуб набрал 15 очков.
К слову, в сезоне-2021/2022 Гонсалес в футболке Олимпии сыграл 26 матчей, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами.
Карьера Гонсалеса в Динамо
- Дерлис Гонсалес подписал контракт с "бело-синими" в 2015 году, перейдя из швейцарского Базеля.
- Через три года парагвайский футболист отправился в аренду в бразильский Сантос, где выступал два года.
- 6 февраля 2020-го вернулся в Украину, но уже на следующий день был продан в Олимпию, где выступает до сих пор. Его соглашение с клубом подписано до конца декабря 2024 года.