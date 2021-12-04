Не уникнули покарання
Тепер після санкцій від ФІФА Олімпія не може реєструвати нових футболістів, на клуб наклали трансферний бан. Він залишатиметься чинним доти, доки команда з Парагваю не виплатить київському Динамо борг.
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Заборгованість перед чемпіоном України за Дерліса Гонсалеса складає 5,5 мільйонів доларів. Однак і це ще не кінець. Якщо клуб таки не погасить борг до весни 2023 року, то на них чекатиме ще жорсткіше покарання – зняття очок.
Такий розклад подій трагічний для команди. Олімпія і так йде на передостанньому 9 місці у Прімері. Після 17 матчів клуб набрав 15 очок.
До слова, у сезоні-2021/2022 Гонсалес у футболці Олімпії відіграв 26 матчів, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.
Кар'єра Гонсалеса у Динамо
- Дерліс Гонсалес підписав контракт із "біло-синіми" у 2015 році, перейшовши із швейцарського Базеля.
- Через три роки парагвайський футболіст попрямував в оренду у бразильський Сантос, де виступав два роки.
- 6 лютого 2020-го повернувся в Україну, але вже наступного дня був проданий в Олімпію, де виступає до сьогодні. Його угода з клубом підписана до кінця грудня 2024 року.