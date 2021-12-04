Не уникнули покарання

Тепер після санкцій від ФІФА Олімпія не може реєструвати нових футболістів, на клуб наклали трансферний бан. Він залишатиметься чинним доти, доки команда з Парагваю не виплатить київському Динамо борг.

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Заборгованість перед чемпіоном України за Дерліса Гонсалеса складає 5,5 мільйонів доларів. Однак і це ще не кінець. Якщо клуб таки не погасить борг до весни 2023 року, то на них чекатиме ще жорсткіше покарання – зняття очок.

Такий розклад подій трагічний для команди. Олімпія і так йде на передостанньому 9 місці у Прімері. Після 17 матчів клуб набрав 15 очок.

До слова, у сезоні-2021/2022 Гонсалес у футболці Олімпії відіграв 26 матчів, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

Кар'єра Гонсалеса у Динамо