Шалені гроші за звільнення

Жозе Моурінью лише у листопаді 2019 року прийшов до керма "шпор". Контракт португальця з Тоттенхемом був розрахований до літа 2023 року. Однак керівництво клубу не стало чекати завершення контракту та достроково розірвало угоду.

До теми Тоттенхем звільнив Жозе Моурінью

Причиною такого рішення стали незадовільні результати команди. В останньому матчі Тоттенхем зіграв у бойову нічию з Евертоном. Таке звільнення принесе Жозе кругленьку суму грошей – 17, 5 мільйонів євро.

Тоттенхем під керівництвом португальського фахівця із 50 очками залишився на 7-й позиції в АПЛ. "Шпори" протягом трьох турів поспіль не знають смаку перемог у чемпіонаті.

У березні 2021 року Тоттенгем вибув із Ліги Європи.

Загалом Моурінью може похизуватись шаленою сумою грошей, яку він заробив лише на звільненнях з клубів. Вона склала 77, 5 мільйонів фунтів або 107 мільйонів доларів.

Досвідчений тренер отримував 18 мільйонів фунтів від лондонського Челсі у 2007 році, за звільнення з Реала у 2003 році – 17 мільйонів. Після другого вояжу до "пенсіонерів" – 12,5, а МЮ виплатив Жозе аж 15 мільйонів.