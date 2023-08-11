Чоловік Світоліної зізнався, чи хотів, аби їх донька пішла тенісним шляхом зіркових батьків

Зіркова тенісна пара Еліна Світоліна та Гаель Монфіс виховує маленьку донечку Скай. Чоловік української спортсменки розповів, чи хотів би бачити у майбутньому Скай у ролі професійної тенісистки.

15 жовтня 2022 року у тенісного подружжя народилась чудесна донечка Скай, обличчя якої наразі пара приховує від зайвих очей. Через вагітність Еліна була змушена зробити перерву у кар'єрі, ле її повернення у Тур просто вражає не лише її прихильників, а й лідерів світового рейтингу WTA.

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Монфіс: Сподіваюся, що вона візьме до рук щось іще, крім тенісної ракетки

Її чоловік та з сумісництвом французький тенісист Гаель Монфіс розповів, у якому виді спорту хотів би бачити свою поки що ще маленьку донечку у майбутньому. Француз зробив цікаве зізнання щодо тенісу, але запевнив, що він та Еліна не стануть нав'язувати доньці свою думку щодо професії та улюблених занять.

Думаю, наша донька робитиме у своєму житті те, що сама захоче. Якщо вона захоче грати в теніс, то буде грати в теніс. Але в глибині душі, знаєте, я сподіваюся, що вона візьме до рук щось іще, крім тенісної ракетки, і спробує себе в іншому виді спорту: гольф, футбол, баскетбол, що завгодно,

– сказав відповів Монфіс.

Гаель добре розуміє усі складнощі тенісного життя, тому, можливо, хотів, аби їх донька пішла не по його та шляху Еліни.

Наразі Скай ще маленька, тому може спостерігати за матчами своїх зіркових батьків лише біля екрана смартфона чи телевізора. Однак немає сумнівів, що вже з малечку Скай візьме до рук тенісну ракетку, дивлячись на потужну гру та тренування своїх батьків.