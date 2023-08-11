15 октября 2022 года у теннисных супругов родилась чудесная доченька Скай, лицо которой пара скрывает от лишних глаз. Из-за беременности Элина была вынуждена сделать перерыв в карьере, но ее возвращение в Тур просто поражает не только ее поклонников, но и лидеров мирового рейтинга WTA.

Стоит увидеть Свитолина залюбовала волшебной фотографией с маленькой дочкой в поле подсолнечника.

Монфис: Надеюсь, что она возьмет в руки что-то еще, кроме теннисной ракетки

Ее муж и с совместительством французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, в каком виде спорта хотел бы видеть свою пока еще маленькую дочь в будущем. Француз сделал интересное признание по теннису, но заверил, что он и Элина не станут навязывать дочери свое мнение по поводу профессии и любимых занятий.

Думаю, наша дочь будет делать в жизни то, что сама захочет. Если он захочет играть в теннис, то будет играть в теннис. Но в глубине души, знаете ли, я надеюсь, что она возьмет в руки что-то еще, кроме теннисной ракетки, и попробует себя в другом виде спорта: гольф, футбол, баскетбол, что угодно,

– сказал Монфис.

Гаэль хорошо понимает все сложности теннисной жизни, поэтому, возможно, хотел, чтобы их дочь пошла не по дороге Элины.

Скай еще маленькая, поэтому может наблюдать за матчами своих звездных родителей только у экрана смартфона или телевизора. Однако нет сомнений, что уже с детства Скай возьмет в руки теннисную ракетку, глядя на мощную игру и тренировку своих родителей.