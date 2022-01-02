Монако звільнило Ковача з посади головного тренера

2 січня 2022 , 10:51
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Джерело:

сайт Монако

Ніко Ковач більше не головний наставник Монако. Боси французького клубу залишились незадоволені розвитком команди під керівництвом хорвата.

Більше без тренера

Клуб із французької Ліги 1 залишився без головного тренера. Монако достроково розірвало контракт із 50-річним фахівцем.

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Причиною такого рішення босів "червоно-білих" стала відсутність індивідуального прогресу команди та не надто хороші стосунки Ніко Ковача з футболістами. 

Відзначимо, що угоду хорвата з французьким клубом була розрахована до 2023 року.

Гра проти Ренна, яка завершилась перемогою Монако (2:1), стала останньою для Ніко на чолі клубу. Ковач не буде керувати командою 2 січня у кубковій зустрічі проти Кевії.

За 19 турів Монако заробило 29 балів та йде на 6-му місці.

Кар'єра Ковача у Монако

  • Хорватський спеціаліст вперше став до керма клубу у липні 2020-го.
  • Під керівництвом Ковача Монако відіграв 74 матчі.
  • У сезоні-2021/2022 команда провела 30 поєдинків, у яких клуб 14 разів святкував перемогу, 9 разів зводив зустріч до мирової та зазнав 7 поразок.
Автор: Софія Кулай