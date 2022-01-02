Більше без тренера
Клуб із французької Ліги 1 залишився без головного тренера. Монако достроково розірвало контракт із 50-річним фахівцем.
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Причиною такого рішення босів "червоно-білих" стала відсутність індивідуального прогресу команди та не надто хороші стосунки Ніко Ковача з футболістами.
Відзначимо, що угоду хорвата з французьким клубом була розрахована до 2023 року.
Гра проти Ренна, яка завершилась перемогою Монако (2:1), стала останньою для Ніко на чолі клубу. Ковач не буде керувати командою 2 січня у кубковій зустрічі проти Кевії.
За 19 турів Монако заробило 29 балів та йде на 6-му місці.
Кар'єра Ковача у Монако
- Хорватський спеціаліст вперше став до керма клубу у липні 2020-го.
- Під керівництвом Ковача Монако відіграв 74 матчі.
- У сезоні-2021/2022 команда провела 30 поєдинків, у яких клуб 14 разів святкував перемогу, 9 разів зводив зустріч до мирової та зазнав 7 поразок.