Через відсутність вакцинації від коронавірусу

Для наставника Роми Жозе Моуріньо нові правила запроваджені державою матимуть не надто приємний характер. Оскільки тепер він не зможе потрапити на стадіон.

До речі У Дієго Сімеоне – коронавірус, з ним заразилися і найдорожчі гравці Атлетіко

Потрапити на масові заходи в Італії можна буде і без сертифіката, що засвідчує вакцинацію. Людям, які перехворіли на коронавірусну інфекцію також можна відвідати різні події. Проте ця опція звільняє від вакцинації всього на 105 днів.

Португальський спеціаліст не має щеплення, також він жодного разу не хворів на коронавірус.

Юридична служба Роми вже працює щодо вирішення цього питання.

До речі. У наступному поєдинку Рома зустрінеться з Міланом. Матч відбудеться 6 січня.